Более полумиллиона рублей задолженности по зарплате организации Витебской области погасили только после вмешательства прокуратуры

Ігар Арцюх • 12/9/23 15:13 • Эканоміка

Прокуратура выявила задержки в выплате зарплаты 741 работнику организаций и предприятий Витебской области, сумма долгов превысила полмиллиона рублей.



Органы прокуратуры Витебской области выявили случаи задолженности по выплате заработной платы в регионе, при этом повышенное внимание в ходе надзорных мероприятий было уделено малым и микроорганизациям со средней численностью работников менее 16 человек, которые не обязаны предоставлять государственную статистическую отчетность в названной сфере.

К примеру, прокуратура Городокского района установила факт несвоевременной выплаты работникам ООО «БиоБелГрупп» заработной платы за сентябрь-ноябрь 2022 года в сумме 72000 рублей – по требованию прокуратуры предприятие оплатило труд работников в полном объеме.

За истекший период 2023 года благодаря принятым органами прокуратуры Витебщины мерам наниматели погасили задолженность по выплате заработной платы в сумме 507 000 рублей, чем были защищены и восстановлены трудовые права 741 работника предприятий и организаций.

Руководители 17 организаций области привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о труде.

По результатам работы органов прокуратуры с руководителями предприятий и организаций частной формы собственности с начала 2023 года ликвидирована задолженность по выплате заработной платы в 14 субъектах хозяйствования на 268 000 рублей.

Вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы находятся на постоянном контроле в органах прокуратуры области, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.