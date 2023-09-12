Почти 2 млн. руб. — система видеопоказа, закупаемая для КЗ «Витебск», подорожала в 2 раза
Новый аукцион по приобретению системы видеопоказа большого зала концертного зала «Витебск» объявлен УКС города Витебска, цена закупки выросла в два раза.
Как сообщали «ННВ», ранее проводился электронный аукцион, в котором закупалось оборудование системы видеопоказа большого зала, которое включает медиасервер, консоль управления и прочее сопутствующее оборудование, но не экраны. Ориентировочная стоимость тогда составляла 900 000 рублей.
7 сентября тот электронный аукцион был признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки.
В тот же день было размещено новое приглашение, ориентировочная стоимость закупки в котором уже составляет 1 980 000 рублей.
Поставить оборудование в концертный зал должны до 22 декабря, как и прежде. Почти два миллиона на покупку системы видеопоказа собираются взять из городского бюджета Витебска.
Напомним также, что практически за такую же сумму для концертного зала закупался и огромный светодиодный экран, также за деньги городского бюджета.