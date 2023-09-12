Под Витебском нашли заблудившегося грибника, его пришлось выносить из леса

Зоя Машэка • 12/9/23 14:31 • Турызм

77-летний грибник заблудился в лесу в Витебском районе, его искали почти два часа.



Утром 11 сентября пенсионер отправился за грибами в лес у садового товарищества «Чистый Родник», расположенного вблизи деревни Чирино Витебского района.

Когда к обеду он не вернулся домой, жена заволновалась и в 14:35 набрала спасателей. Мужчина отправился в лес без мобильного телефона, поэтому супруге пришлось выдать сотрудникам МЧС грибные места мужа, чтобы те могли его найти.

На поиски направили 5 человек на 3 машинах, МЧС предоставило 2 единицы техники и 3 работников.

На месте начали прочесывание леса, при этом звали пенсионера, но никто не отзывался. Спасатели проверяли овраги и канавы, чтобы не пропустить мужчину, если ему стало плохо, и он упал.

В 16:20 один из спасателей заметил стоящего у дерева пенсионера. Он был очень уставший и не мог самостоятельно передвигаться, поэтому спасателям пришлось вернуться за носилками и выносить старика из леса.

Медицинская помощь пенсионеру не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что под Витебском также пропал 60-летний мужчина, которого не могут найти уже несколько дней. Предположительно он отправился в лес еще 8 (или даже 7) сентября.