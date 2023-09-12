Цены на овощи упали почти на 40% — официальная статистика Витебской области

Сяржук Серабро • 12/9/23 15:31 • Эканоміка

Официальная статистика отметила резкое падение цен на овощи в Витебской области.



По данным инфографики, опубликованной Главным статистическим управлением Витебской области, в августе овощи подешевели сразу на 39,3%.

Несмотря на то, что, согласно официальной статистике, овощи в Витебской области дешевеют уже четыре месяца подряд, такого рекордного снижения цен еще не было. Так, в июле цена снизилась на 7,2%, в июне — на 2,5%, в мае — на 18,8%.

В результате, несмотря на некоторый рост цен на другие виды провольственных товаров, продукты в августе подешевели в среднем на 1,2%.

Цена на непродовольственные товары в прошлом месяце выроста на 0,3%, а на все товары — упала на 0,5%.

Услуги за август подорожали на 0,3%. При этом цены на санаторно-оздоровительные услуги выросли на 4,3%, на туристические услуги — на 2,2%, ремонт ювелирных изделий — 2,1%.