Более 200 телят прирезали за ночь из-за заготовки кормов на обработанном химикатами поле — БЭП раскрыла подробности трагедии в одном из колхозов Витебщины

Ігар Арцюх • 13/9/23 14:22 • Эканоміка

В колхозе не было кормов и руководство приняло решение косить поле, обработанное химикатами и кормить зеленой массой телят.



Как ранее писали «ННВ», В результате всего за 16-17 июля на животноводческом комплексе этого предприятия потеряли сразу 236 голов крупного рогатого скота. Сумма ущерба, причиненного сельскохозяйственной организации, по данным прокуратуры составила 650 000 рублей.

Теперь МВД со ссылкой на БЭП Витебской области раскрыли подробности этой трагедии на сельхозпредприятии.

Установлено, что исполняющий обязанности директора и заместитель руководителя одного из сельхозпредприятий из-за недостатка кормов в хозяйстве приняли решение о кормлении животных зеленой массой с поля, которое накануне было обработано химикатами. В результате в течение суток произошел вынужденный убой 236 голов скота.

Позже эксперты, исследовав растительность с поля, обнаружат превышение допустимой нормы нитратов и нитритов. По факту происшествия прокуратура возбудила уголовное дело за бездействие должностных лиц, сообщает пресс-служба МВД.