Лесхозы Витебщины хотели потратить более 4 млн. руб. на заготовку и вывоз древесины, но вмешался КГК

Ігар Арцюх • 13/9/23 13:29 • Эканоміка

КГК решил, что лесхозы могут сами справиться с заготовкой и вывозом древесины, вместо того, чтобы тратить на это 4 000 000 рублей.



Госконтролеры установили, что ряд предприятий Витебской области объявили закупку услуг по заготовке и вывозу древесины общей стоимостью более 4 000 000 рублей. Однако детальное изучение ситуации показало, что эти работы лесохозяйственные предприятия могли выполнить собственными силами.

В результате по рекомендациям Комитета госконтроля большая часть этих закупок услуг была отменена.

Также выявлено, что две сельскохозяйственные организации (в Витебском и Глубокском районах) при приобретении сельхозтехники установили субъективные требования технических характеристик. Это исключило возможность участия в госзакупках отечественных производителей.

После вмешательства КГК Витебской области проводимые закупки отменены, в техзадания внесены изменения и проведены новые процедуры закупок. Экономия бюджетных средств составила 70 000 рублей..

Всего же за истекший период 2023 года благодаря принятым КГК Витебской области мерам удалось сэкономить при госзакупках 6 800 000 рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба ведомства.