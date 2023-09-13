Наказали предриков: приписки в статистике готовности комбайнов и зерносушилок нашла прокуратура в нескольких районах Витебской области

Ігар Арцюх • 13/9/23 14:34 • Эканоміка

В ряде районов Витебской области выявлено несоответствие статистических сведений о готовности уборочной техники и зерносушилок их фактическому состоянию.



Проверки прокуратуры установили, что на первоначальном этапе не везде была обеспечена своевременная готовность сельхозмашин к выходу в поля, а зерноочистительно-сушильных комплексов и отдельно стоящих сушилок – к проведению уборочных работ.

В Дубровенском, Докшицком, Миорском, Чашникском и других районах прокуроры установили несоответствие статистических сведений о готовности уборочной техники и зерносушилок их фактическому состоянию.

Ненадлежащим образом велась подготовка хранилищ для загрузки урожая зерновых культур, что свидетельствует о недостаточности принятых райисполкомами мер по наведению порядка в сельхозорганизациях. Должный контроль за работой персонала и рабочими процессами отсутствовал.

О таком положении дел в АПК прокуратура Витебской области проинформировала председателя Витебского облисполкома – после рассмотрения информационного письма восемь должностных лиц, в том числе председатели Дубровенского, Толочинского и Чашникского райисполкомов, привлечены к дисциплинарной ответственности.

По результатам надзорных мероприятий для устранения вскрытых нарушений в период уборочной кампании органы прокуратуры региона внесли более 30 актов надзора в местные исполнительные и распорядительные органы, а также руководителям аграрных организаций. К различным видам ответственности привлечено более 50 должностных лиц.

Принятие мер прокурорского реагирования способствовало уборке зерновых и зернобобовых культур в кратчайшие сроки.

Органы прокуратуры Витебской области продолжат обеспечивать надзорное сопровождение уборки рапса, заготовки сена и сенажа, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.