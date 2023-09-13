Наказали предриков: приписки в статистике готовности комбайнов и зерносушилок нашла прокуратура в нескольких районах Витебской области
В ряде районов Витебской области выявлено несоответствие статистических сведений о готовности уборочной техники и зерносушилок их фактическому состоянию.
Проверки прокуратуры установили, что на первоначальном этапе не везде была обеспечена своевременная готовность сельхозмашин к выходу в поля, а зерноочистительно-сушильных комплексов и отдельно стоящих сушилок – к проведению уборочных работ.
В Дубровенском, Докшицком, Миорском, Чашникском и других районах прокуроры установили несоответствие статистических сведений о готовности уборочной техники и зерносушилок их фактическому состоянию.
Ненадлежащим образом велась подготовка хранилищ для загрузки урожая зерновых культур, что свидетельствует о недостаточности принятых райисполкомами мер по наведению порядка в сельхозорганизациях. Должный контроль за работой персонала и рабочими процессами отсутствовал.
О таком положении дел в АПК прокуратура Витебской области проинформировала председателя Витебского облисполкома – после рассмотрения информационного письма восемь должностных лиц, в том числе председатели Дубровенского, Толочинского и Чашникского райисполкомов, привлечены к дисциплинарной ответственности.
По результатам надзорных мероприятий для устранения вскрытых нарушений в период уборочной кампании органы прокуратуры региона внесли более 30 актов надзора в местные исполнительные и распорядительные органы, а также руководителям аграрных организаций. К различным видам ответственности привлечено более 50 должностных лиц.
Принятие мер прокурорского реагирования способствовало уборке зерновых и зернобобовых культур в кратчайшие сроки.
Органы прокуратуры Витебской области продолжат обеспечивать надзорное сопровождение уборки рапса, заготовки сена и сенажа, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.