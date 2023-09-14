Спиртовоза задержали на белорусско-российской границе полоцкие милиционеры. «Максимка» возвращается?

Іван Дзедушкін • 14/9/23 15:07 • Крымінал

320 литров спирта и 200 литров водки пытались нелегально ввезти на территорию Витебской области из России.



Сотрудниками отдела ГАИ Полоцкого РОВД с поличным был задержан 51-летний житель Полоцка, который перевозил из Российской Федерации 320 литров спирта и 400 бутылок водки без белорусской акцизной марки

Задержанный полочанин уверял, что спирт и воку он приобрел и привез в нашу страну для личных нужд.

За перемещение алкоголя, количество которого превышено, в отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 13.21 КоАП.

Мужчине грозит наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.