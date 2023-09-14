Затруднена работа речного транспорта в Витебске из-за низкого уровня воды в Двине

Зоя Машэка • 14/9/23 14:52 • Экалогія

14 сентября уровень воды в Двине в черте Витебска опять опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.



Падение уровня воды в главной водной артерии областного центра началось 12 сентября и за минувшие двое суток достигло 36 сантиметров, уровень воды при этом опустился до отметки 55 сантиметров на 0 гидрологического поста.

Низкий уровень воды на Двине в окрестностях лета отмечался два первые месяца лета и лишь в августе он поднялся выше значений, лимитирующих судоходство.

По данным наблюдений в конце июня водность Двины в Витебске была на 60% ниже нормы.