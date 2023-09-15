Снова изменяется схема движения автобуса №44 в Витебске

Сяржук Серабро • 15/9/23 13:08 • Падзеі

С 19 сентября движение по автобусному маршруту №44 в Витебске будет осуществляться по маршруту «Железнодорожный вокзал — улица Рыгора Бородулина».



Маршрут автобуса изменяется в связи с окончанием дорожно-строительных работ по улице Рыгора Бородулина, сообщает «Витебсколавтотранс».

Напомним, что схема движения этого автобуса поменялась 31 мая из-за начавшихся земляных работ по прокладке инженерных коммуникаций по улице Ореховская на участке от дома №28 до дома №43.