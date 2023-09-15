Уже можно собирать клюкву. Узнали, есть ли запреты на посещение леса в Витебской области

Сяржук Серабро • 15/9/23 22:27 • Экалогія

С 13 сентября в Витебской области разрешено собирать и заготавливать клюкву.



Напомним, что согласно решению Витебского облисполкома, принятому 14 августа, в Витебской области были установлены следующие сроки сбора и закупки дикорастущих ягод: брусники — с 16 августа, а клюквы — с 13 сентября.

В связи с засушливым летом сроки сбора ягод были сдвинуты блик к осени. При этом из-за опасности лесных пожаров в Витебской области периодически вводились ограничения или запреты на посещения лесов.

По состоянию на 15 сентября запретов на посещения леса нет ни в одном из районов области, а ограничения действую в двух — Лепельском и Чашникском.

Ограничение подразумевает, в лес нельзя въезжать на автомобиле или другом транспорте с ДВС, но по-прежнему можете собирать грибы и ягоды, а также наслаждаться прогулками в лесу.