КГК назвал причины непроизводительное выбытие скота в хозяйствах Витебской области. Возбуждено 9 уголовных дел

Ігар Арцюх • 16/9/23 22:36 • Эканоміка

В августе КГК провел контрольные мероприятия в 11 хозяйствах 8 районов Витебской области, где был допущен значительный рост падежа скота.



Проверки прошли в хозяйствах Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лепельского, Полоцкого, Поставского, Чашникского и Шумилинского районов.

Они показали, что его основными причинами являются нарушение технологии содержания и кормления животных, непроведение их своевременного лечения и вакцинирования, а также халатное отношение к своим обязанностям работников отрасли.

Кроме того, имеют место факты, когда с целью сокрытия падежа, преследуя личную и корыстную заинтересованность в создании благополучного положения дел в хозяйствах, избежания депремирования и критики со стороны руководства должностные лица умышленно идут на противоправные действия – искажение статистической отчетности.

Например, в одном из хозяйств области скот был убит электрическим током, а оформили его, проданый живым. По указанному факту в отношении должностного лица хозяйства возбуждено уголовное дело за служебный подлог.

С начала года по результатам совместной отработки Комитетом госконтроля области с правоохранительными органами материалов в отрасли животноводства только за сокрытие падежа возбуждено 9 уголовных дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Как «ННВ» уже сообщали, в одном из хозяйств бычков накормили свежескошенной зеленой массой с повышенным содержанием нитратов и нитритов с поля, которое недавно обрабатывалось химикатами. Как результат пришлось прирезать 236 голов КРС, хозяйству причинен ущерб в особо крупном размере — 650 000 рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело за умышленное неисполнение обязанностей.