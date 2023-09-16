В Новополоцке что-то взорвалось в багажнике легковушки, пострадал парень, пытавшийся потушить машину
Вечером 15 сентября в Новополоцке загорелся легковой автомобиль, перед этим пассажиры услышали хлопок.
На легковушке ехали трое парней. Со слов одного из них, известно, что авто плохо заводилось. Один из молодых людей в районе дома №4а по Измерительному проезду вышел посмотреть, что случилось.
В этот момент пассажиры легковушки услышали хлопок, после чего автомобиль загорелся в задней части. Находившийся снаружи парень смог потушить огонь при помощи огнетушителя.
При этом он получил ожоги. По информации МЧС, у 18-летнего юноши диагностированы ожоги 1-2 степени тяжести на 5% площади тела.
После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пострадавший молодой человек был госпитализирован в больницу, а позже отпущен домой.
В результате пожара в автомобиле поврежден багажный отсек. По факту пожара проводится проверка, причина устанавливается.