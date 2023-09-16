Всего за 37 рублей продали старинную усадьбу в Шарковщине. Этот памятник архитектуры уже второй раз продают за 1 базовую величину

Сяржук Серабро • 16/9/23 15:03 • Культура

Усадебный дом рода Федоровичей в Шарковщине, которому более 100 лет, продали всего за 37 рублей. Но ведь он уже был продан в 2019 году! Разбирались, как так?



Бывшая усадьба Федоровичей на Шарковщине, построенная в начале прошлого столетия, была выставлена на аукцион 8 сентября и продана единственному покупателю — частной организации из Гродненской области.

Здание общей площадью 361 квадратный метр с тремя холодными пристройками и подвалом, расположенное на улице Энгельса, 80/3, является историко-культурной ценностью 3-й категории.

До 2012 года в здании помещичьей усадьбы размещалось терапевтическое отделение райбольницы, а затем оно было заброшено.

В 2017 году бывшую усадьбу выставили на торги, но продать не могли два года. Наконец, 11 января 2019 года ее купила жительница Новополоцка, тоже за 1 базовую величину, что тогда составляло 26 рублей. Правда, при этом новополочанке пришлось выложить еще 3 031 рубль 10 копеек за подготовку недвижимости к продаже.

Жительница Новополоцка собиралась отремонтировать дом под жильё. И вот, спустя пять лет эту усадьбу продали новому владельцу. Как же так вышло?

По информации комитета «Витебскоблимущество», прежняя владелица не смогла вовлечь недвижимость в хозяйственный оборот и усадьбу национализировали, а затем снова продали частнику.

Теперь у компании из Гродненской области есть 3 года на проведение капитального ремонта или реконструкции, после чего она должна приступить к деятельности на объекте. В числе возможных вариантов его использования имущества – жилье, офис, создание объекта туристической инфраструктуры, торговли или общественного питания, организация деревообрабатывающего производства.

Если эти условия не будут выполнены, то не исключено, что мы увидим старинный дом снова на аукционе.