Госконтроль заставил отремонтировать в Витебске 137 800 квадратных метров улиц Витебска

Ігар Арцюх • 17/9/23 14:21 • Падзеі

Поступило много жалоб — КГК Витебской области пришлось принимать дополнительные меры по повышению качества и своевременному ремонту дорог и объектов внешнего благоустройства.



Так, только за истекший период текущего года на «горячую линию» Комитета области от жителей региона поступило более 120 обращений о плохом состоянии дорог местного и республиканского значения.

При этом, как отмечается КГК, значительная часть таких обращений связана с несвоевременным реагированием соответствующими службами на ухудшение состояния дорог, а также с целесообразностью «латания дыр», которое дает лишь временный результат.

Такие факты выявлены в Витебском, Городокском, Оршанском, Полоцком, Поставском, Россонском, Сенненском, Ушачском и Чашникском районах, а также в Витебске и Новополоцке. Как результат — обоснованные нарекания граждан, в том числе связанные с повреждением своих транспортных средств.

В этой связи по предложению государственных контролеров соответствующими местными органами власти были приняты меры реагирования.

Например, только в Витебске с начала года отремонтировано 137 800 квадратных метров асфальтового покрытия улиц, проездов и дорог. За ненадлежащее исполнение обязанностей по устранению недостатков улично-дорожной сети к ответственности привлечен работник местного органа власти.

Также Комитет государственного контроля Витебской области потребовал от местных органов власти усилить спрос за качество выполнения работ на объектах благоустройства. В частности, имели место факты, когда одни и те же объекты ремонтировались ежегодно даже в течение гарантийного срока, тогда как к благоустройству других – не приступают годами.

Например, в Витебске производился ежегодный ремонт подпорных стен в одних и тех же местах, необходимость проведения которого обосновывалась неблагоприятными погодными условиями. После вмешательства Комитета области подрядная организация возместила в бюджет более 30 000 рублей необоснованно полученных средств за устранение своих же недостатков. Приняты меры по исключению подобных фактов, сообщает пресс-служба КГК.