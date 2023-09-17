Госконтроль заставил отремонтировать в Витебске 137 800 квадратных метров улиц Витебска

• 17/9/23 14:21 • Падзеі

Поступило много жалоб — КГК Витебской области пришлось принимать дополнительные меры по повышению качества и своевременному ремонту дорог и объектов внешнего благоустройства.
Укладка асфальта на одной из улиц Витебска. Фото Сергея Серебро

Так, только за истекший период текущего года на «горячую линию» Комитета области от жителей региона поступило более 120 обращений о плохом состоянии дорог местного и республиканского значения.

При этом, как отмечается КГК, значительная часть таких обращений связана с несвоевременным реагированием соответствующими службами на ухудшение состояния дорог, а также с целесообразностью «латания дыр», которое дает лишь временный результат.

Такие факты выявлены в Витебском, Городокском, Оршанском, Полоцком, Поставском, Россонском, Сенненском, Ушачском и Чашникском районах, а также в Витебске и Новополоцке. Как результат — обоснованные нарекания граждан, в том числе связанные с повреждением своих транспортных средств.

В этой связи по предложению государственных контролеров соответствующими местными органами власти были приняты меры реагирования.

Например, только в Витебске с начала года отремонтировано 137 800 квадратных метров асфальтового покрытия улиц, проездов и дорог. За ненадлежащее исполнение обязанностей по устранению недостатков улично-дорожной сети к ответственности привлечен работник местного органа власти.

Укладка асфальта. Фото Сергея Серебро

Также Комитет государственного контроля Витебской области потребовал от местных органов власти усилить спрос за качество выполнения работ на объектах благоустройства. В частности, имели место факты, когда одни и те же объекты ремонтировались ежегодно даже в течение гарантийного срока, тогда как к благоустройству других – не приступают годами.

Например, в Витебске производился ежегодный ремонт подпорных стен в одних и тех же местах, необходимость проведения которого обосновывалась неблагоприятными погодными условиями. После вмешательства Комитета области подрядная организация возместила в бюджет более 30 000 рублей необоснованно полученных средств за устранение своих же недостатков. Приняты меры по исключению подобных фактов, сообщает пресс-служба КГК.

            
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ