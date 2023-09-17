Салют в честь Дня единения давали не только в Витебске, но и в Орше. Узнали, почем фейерверки

Сяржук Серабро • 17/9/23 22:27 • Падзеі

В этом году 17 сентября дать салют в честь Дня единения решили не только в Витебске, но и в Орше.



Закупки услуг по исполнению праздничного салюта (фейерверка) в этот день объявили Витебский городской исполнительный комитет, Оршанский районный исполнительный комитет соответственно. В Витебеске фейерверк запускали на площади Победы, в Орше — у иезуитского коллегиума.

Ориентировочная стоимость салюта и в Витебск, и в Орше одинаковая — 11 000 рублей, что в сумме дает 22 000 рублей. А вот количество залпов отличается.

В Витебске согласно техническому заданию должно было быть не менее 1700 залпов, а кроме того световые эффекты с использованием лучей (12 штук) и заливка штыков мемориального комплекса (лучи и стробоскоп).

В Орше решили ограничиться 1165 залпами, наверное, из субординации. Правда, другие райцентры, и вовсе не заказывали фейерверков.

Оплачены салюты в обоих случаях за счет бюджетных средств.

Отметим, что в 2022 году на салют к 17 сентября в Витебске потратили 9550 рублей, так что за год он подорожал на 15,2%.