Женщина вывихнула плечо, катаясь с водной горки аквапарка «Лебяжий» в Минске и подала иск 5000 рублей

Сяржук Серабро • 17/9/23 14:01 • Здароўе

Жительница Полоцкого района получила травму, отдыхая в столичном аквапарке «Лебяжий» и подала иск на 5000 рублей. Что решил суд?



Женщина вместе с мужем и детьми поселилась в отеле «Аква Минск», оплатив проживание и посещение аквазоны и водных горок, бассейна на территории аквапарка «Лебяжий», оплатив стоимость услуг в сумме 254 рубля и бассейна в сумме 35 рублей.

Согласно материалов дела, в один из дней, катаясь горки (судя по описанию — Вайпер), женщина выпала из опрокинувшегося надувного круга и в результате на нее налетел другой отдыхающий. При столкновении она почувствовала сильную боль в правом плече, головокружение, позднее чувство тошноты, потери сознания, страх за свою жизнь и здоровье.

В медицинском пункте аквапарка устранили вывих головки плеча. С диагнозом травматический вывих головки правой плечевой кости находилась на амбулаторном лечении, носила гипсовую, затем специальную поддерживающую повязку, ее движения были ограничены около двух месяцев.

В итоге жительница Полоцкого района подала в суд иск о компенсации морального вреда в размере 5000 рублей. 22 июня суд Полоцка и Полоцкого района встал на ее сторону и обязал столичное коммунальное культурно-спортивное унитарное предприятие «Аква-Минск», которому принадлежит аквапарк, выплатить истице 1500 рублей компенсации морального вреда и 250 рублей на юридические консультации.

«Аква-Минск» подал апелляцию, в которой утверждалось, что истец получила травму вследствие нарушения ею правил спуска с водной горки.

Однако, 24 августа судебная коллегия по гражданским делам Витебского

областного суда оставила без изменения решения суда первой инстанции, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.