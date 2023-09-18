КГК выявил проблемы в сфере здравоохранения Витебщины, организована «горячая линия» для обсуждения этих проблем в медицине региона

Зоя Машэка • 18/9/23 15:14 • Здароўе

Комитет государственного контроля Витебской области проведет «горячую линию» с жителями области по вопросам качества медицинского обслуживания.



В результате контрольных мероприятий, проведенных в области здравоохранения, были выявлены проблемы доступности первичной и специализированной медицинской помощи, задержки проведения диагностических исследований (особенно в сельской местности), простои медицинского оборудования из-за отсутствия врачебных кадров и задержки с ремонтом.

Для оценки эффективности принимаемых мер и быстрого выявления и решения проблем в сфере здравоохранения, Комитет государственного контроля Витебской области организует «горячую телефонную линию» 19 – 20 сентября.

Жители региона смогут задать вопросы и выразить свои замечания о своевременности и качестве медицинской помощи, наличии медицинских кадров в учреждениях (включая первичную помощь и специалистов), организации диагностических исследований, проведении обследований (в том числе скрининга), эндопротезировании крупных суставов, обслуживании сельского населения в фельдшерско-акушерских пунктах (время работы, наличие кадров, выезды специалистов, наличие необходимого оборудования, состояние помещений), сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения будут приниматься с 9:00 до 17:00 со следующими контактными телефонами: 8 (0212) 37-61-70, 37-61-94. Также сообщения могут быть отправлены по электронной почте ([email protected]) до 20 сентября с указанием темы «Здравоохранение».