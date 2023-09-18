В Лепеле спасателям пришлось доставать младенца из закрывшегося автомобиля. Видео

Зоя Машэка • 18/9/23 14:53 • Здарэнні

17 сентября в Лепеле самопроизвольно закрылся центральный замок легкового автомобиля, в котором находился младенец, оставленный родителями во время посещения магазина.



Как выяснилось, родители малыша решили заскочить в магазин на Деповской улице райцентра, а малыша оставили в легковушке. При этом ключ от машины тоже остался в салоне, в результате чего произошло самопроизвольное срабатывание центрального замка, и автомобиль заперся с ребенком внутри.

Обнаружившие это родители мальчика срочно вызвали спасателей. Пожарные отогнули угол водительской двери, просунули внутрь проволоку и нажали кнопку центрального замка, чтобы отрыть машину.

Деблокированного мальчика осмотрели медики, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.