В Витебске скоро пройдет субботник. Узнали, на какое число его назначили

ННВ • 18/9/23 15:30 • Падзеі

Витебский горисполком решил провести в областном центре субботник по благоустройству и наведению порядка.



Субботник назначен на 7 октября (на сайте горисполкома ошибочно указана дата 9 октября — понедельник), а решение о его проведении было принято горисполкомом еще 14 сентября, сообщает городская газета «Витьбичи».

Цель проведения мероприятия заключается в улучшении состояния и упорядочении территории областного центра, а также завершении подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду.

Администрациям районов совместно с руководителями организаций всех форм собственности, учебных заведений, командирами воинских частей и подразделений на территории Витебска указано организовать деятельность по наведению порядка на своих и смежных, а также прикрепленных территориях.

Деньги, которые будут заработаны на городском субботнике, пойдут на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны; благоустройство, приобретение и ремонт малых архитектурных форм; озеленение; проведение городских, областных, республиканских мероприятий; развитие культурного и туристического потенциала города; укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и развитие города Витебска, уточняет издание.