На Комсомольской улице в Витебске сбили пенсионера, он в больнице

ННВ • 19/9/23 19:34 • Здарэнні

Вечером 19 сентября на пешеходном переходе на Комсомольской улице в Витебске был сбит пешеход.



Около 17:00 58-летний водитель «Geely» двигаясь при повороте налево на улицу Энгельса вблизи дома №4 при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении 69-летнему пешеходу и совершил на него наезд, сообщается ГАИ.

В результате наезда пенсионер получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.