Уже три комбайна сгорели во время уборочной в Витебской области. Видео

Ігар Арцюх • 19/9/23 11:57 • Эканоміка

Третий комбайн потеряла Витебская область в результате пожаров в ходе битвы за урожай, два из них — в Глубокском районе.



На этот раз комбайн загорелся в поле у деревни Белевичи. Кормоуборочный комбайн КВК-800 «Палессе FS80-5», принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Константинов Двор», вспыхнул среди бела дня 18 сентября во время уборки кукурузы.

Механизатор пытался потушить огонь при помощи огнетушителей, но ему это не удалось. Ликвидировали горение техники только приехавшие на вызов пожарные, однако комбайн 2016 года выпуска был полностью уничтожен огнем.

По предварительной версии КВК-800 мог загореться из-за замыкания проводки, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что двумя неделями ранее в поле у деревни Кривичи того же района также сгорел кормоуборочный комбайн КВК-800 «Палессе FS80». Агрегат, принадлежащий сельхозпредприятию «Мнюто», был 2013 года выпуска.

А в августе в Толочинском районе, при движении по дороге, опрокинулся и сгорел дотла зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье GS12» 2008 года выпуска, принадлежащий КСУП «Племенной завод «Реконструктор».