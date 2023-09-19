Водитель, разбивший легковушку в ДТП, заплатит владельцу 32 000 рублей

Іван Дзедушкін • 19/9/23 12:41 • Здарэнні

Владелец легкового автомобиля, разбитого в ДТП водителем, управлявшим им по доверенности, через суд взыскал с виновника аварии полную стоимость машины.



13 мая этот «Volkswagen Polo» попал в ДТП в Толочинском районе на трассе М-1. Автомобиль в результате аварии получил многочисленные механические повреждения, его восстановление, согласно выводам эксперта, экономически нецелесообразно. Рыночная стоимость легковушки в доаварийном состоянии оценивается в 31 900 рублей.

Владелец машины просил суд взыскать с водителя, управлявшего «Volkswagen» по доверенности, в возмещение причиненного вреда 31 900 рублей, за услуги эвакуатора 700 рублей, за составление заключения 195 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1595 рублей, по оформлению иска 250 рублей.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, утверждая, что ДТП произошло по причине того, что ему был передан технически неисправный автомобиль, осмотр автомобиля производился в его отсутствие, кроме того, в автомобиле имеются годные части.

Однако, судом Толочинского района было установлено, что постановлением Смолевичского РОВД была установлена вина ответчика в нарушении ПДД, повлекшем совершение ДТП, в результате которого автомобилю были причинены значительные повреждения.

Согласно заключению специалиста, стоимость ущерба составила 31 900 рублей. Несмотря на то, что ответчик не был согласен со стоимостью ущерба, от назначения экспертизы он отказался.

В результате суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, пешением суда Толочинского района:

с ответчика в пользу истца взыскано в счет возмещения вреда 31 900 рублей, за услуги эвакуатора 700 рублей, возмещение понесенных судебных расходов в сумме 2 840 рублей.

на истца возложена обязанность передать ответчику поврежденный автомобиль «VOLKSWAGEN POLO», 2018 года выпуска.

Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.