Запреты на посещение лесов начали вводить в Витебской области. Грибной сезон под угрозой

Сяржук Серабро • 19/9/23 18:04 • Экалогія

В разгар грибного сезона, когда лесах Витебщины идут волны боровиков и подосиновиков, во всех районах области введены ограничения на посещения лесов, в одном — запрет.



По состоянию на 19 сентября ограничения на посещение лесов действуют в 20 из 21 райнах Витебской области, еще в одном — Лепельском — уже введен запрет на походы в лес.

Что означают ограничение и запрет на посещение леса?

Ограничения не запрещают сбор ягод и грибов, при соблюдении некоторых правил — например, в лес нельзя въезжать на автомобиле или любом другом транспортном средстве с двигателями внутреннего сгорания. А вот при введении запрета на посещение лесов обычный человек уже не может находиться на территории лесного массива под угрозой штрафа.

Какие штрафы грозят за нарушение?

В случае, если человека застанут в лесу во время действия запрета, он может быть оштрафован в размере до 444 рублей в соответствии со статьей 16.21 Кодекса об административных правонарушениях. При этом, если в результате его действий возникнет пожар, то штраф может вырасти до 1110 рублей.