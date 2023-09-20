Более чем на 10% упало производство сельхозпродукции в организациях Витебской области

Сяржук Серабро • 20/9/23 11:19 • Эканоміка

За 8 месяцев 2023 года сельскохозяйственные организации Витебской области произвели продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 10,5%, чем за аналогичный период прошлого года.



Падение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) за январь-август в сопоставимых ценах составило 10% к уровню января-августа 2022 года.

Всего в Витебской области было произведено продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило на 1 977 500 000 рублей, при этом в сельскохозяйственных организациях — на 1 718 200 000 рублей, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

При этом к 1 сентября были уже убраны 95,6% площадей зерновых и зернобобовых (без кукурузы), подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 609 100 тонн при средней урожайности 24,4 центнера с одного гектара убранной площади.

В 2022 году на эту дату в регионе было убрано 94% площадей, а намолочено 1 018 400 тонн зерна, средняя урожайность по области составляла 30,7 центнера с гектара. В 2021 году убрано 97,8%, намолочено 775 300 тонн зерна при урожайности 25,6 центнера с гектара.

Как видим, в нынешнем году на 1 сентября было намолочено на 40% меньше прошлогоднего, при этом оставалось убрать меньшую часть засеянных площадей.