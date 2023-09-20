«У фонтана». В Витебске работает необычный арт-магазин — это и салон, и студия, и галерея

Таццяна Мацьвеева • 20/9/23 11:58 • Грамадства

В Витебске появился новый креативный «пятачок». На улице Суворова, 38 — возле самодельного фонтана с рыбками — работает необычный салон-магазин. Он так и называется — «У фонтана». Здесь можно купить картины, изделия ремесленников, подарки, сувениры. Работы некоторых художников здесь выставляют. А еще тут проводят мастер-классы по творчеству. Это первый магазин в Витебске, который совмещает три в одном: и продажу арт-объектов, и обучение художественным техникам, и проведение выставок.

«Сделано с любовью»

В этом магазине раньше продавали обувь гродненской фабрики «Неман». Но потом предприятие закрыло сеть фирменных продаж. И в конце 2022 года в этом же помещении открыли арт-салон. Вместо обуви начали продавать картины.

Перейти на другой товар было непросто, говорит директор магазина Светлана Стрельцова. Картины — это вам не сапоги! Нужно было найти хороших художников и ремесленников и собрать их в одном месте. На это понадобилось время.

— Познакомились с одним художником. Потом стали подтягиваться и другие. И дело пошло, — вспоминает Светлана Стрельцова. — Наша идея создать творческую территорию, где люди могут представлять на продажу продукцию, сделанную своими руками, заинтересовала многих. И мы открыты к сотрудничеству со всеми. Некоторые мастера беспокоятся, мол, я не член союза художников. Но чтобы творить красоту, разве необходимо входить в эту организацию? Главное, чтобы мастер создавал свою работу душой.

Какие в магазине цены

Художники и ремесленники приносят в салон свои работы, а магазин продает их за определенное вознаграждение.

— У нас два варианта сотрудничества, — объясняет директор. — Либо мастер называет свою цену, и какой-то процент от нее остается нам. Или мы делаем свою наценку к предложенной им стоимости работы. Но все, что сделано руками людей, в какой-то степени бесценно. Поэтому на каждом ценнике у нас написано: «Сделано с любовью».

Цены показались нам разумными — и по нашим временам, и по доходам наших людей. Дешевле всего, 1-2 рубля, стоит авторская открытка. Самый высокий ценник — 1600 рублей — у выставочных картин-подлинников. Достойную живописную работу небольшого формата можно купить в среднем за 150-200 рублей.

В салон принимают работы не только витебских художников, но и мастеров из других регионов Беларуси. Сейчас тут выставлены, в частности, произведения Ирины Барсуковой, Леонида Радевича, Бориса Лалыко, Валентины Тищенко, Инны Петрашкевич, Лилии Коваленко, Андрея Новоковского, Татьяны Петуховой, Натальи Сорокиной, Ольги Аль Яфи.

Когда магазин — еще чуть-чуть и музей

В салоне не только продают работы художников, но и проводят выставки. Для них отвели камерный уютный зал.

Сейчас здесь можно увидеть живопись Алексея Пшенко. Экспозиция называется «Представление №3877».

Экспозиции — сменные. В октябре, когда завершит работу выставка Алексея Пшенко, гостей пригласят на вернисаж другого художника.

Картины Пшенко полны смысловых аллегорий, и лучше понять их нам помогла Ольга Хоменко. Она в салоне и экскурсовод, и продавец.

Ольга Хоменко, к слову, еще и ремесленник: оформляет интерьеры и делает старинные куклы-обереги. На одной из полок на вышитом «рушніке» уютно устроились ее замечательные «берегини».

Арт-уроки прямо в магазине

«У фонтана» — первый в Витебске арт-салон, где проводят мастер-классы по творчеству. Они проходят в отдельной студии.

— Пока занимаемся рисованием с детьми. Но очень хотим проводить мастер-классы и для взрослых. Это может быть вязание крючком, пэчворк, вышивка, изготовление украшений и т.д. Есть желание проводить творческие встречи с искусствоведом. Допустим, он мог бы прочитать лекцию на тему «Тайна красного»: как художники используют в работах этот цвет и что им передают. Есть идея провести цикл бесед про белорусское искусство. К примеру, наша керамика — это же настоящий шедевр! И хочется, чтобы люди знали, как она появилась и развивалась, — поделилась планами Светлана Стрельцова.

И немного про место, где находится магазин. Суворова, 38 — довольно известная в Витебске локация и у горожан, и у туристов. Но вдруг вы не знаете, рассказываем.

По соседству, в уютном дворике, находится самый старый в городе фонтан, который за свои деньги отремонтировали местные жители. Открыли его прошлой осенью, а нынешней весной в воду запустили карпов и окуней. За лето, кстати, они подросли. Правда, смотритель (да-да, у фонтана есть смотритель!) жалуется, что находятся вандалы, которые глушат рыбу.

Магазин работает: в будни с 10.00 до 18.00, в субботу — с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 10.00 до 15.00. Заглядывайте!