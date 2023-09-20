В Витебске ищут девушку, которая могла видеть смертельное ДТП. СК распространил ее фоторобот

• 20/9/23 20:00 • Здарэнні

В Витебске разыскивают велосипедистку, которая могла стать очевидцем смертельного ДТП возле телезавода «Витязь». Опубликован фоторобот.
Фоторобот велосипедистки, которая могла видеть ДТП

Утром 14 октября 2022 года в одну из больниц областного центра доставили травмированного мужчину, который через некоторое время умер, несмотря на усилия медиков. В ходе проверки обстоятельств его травмирования выяснилось, что незадолго до этого на него был совершен наезд.

Позже следователям удастся установить, что между 6 и 7 часами утра пешехода сибл микроавтобус «Volkswagen Caravelle», выезжавший с неохраняемой автостоянки у телезавода ОАО «Витязь».

Место ДТП

По словам очевидца, в момент дорожно-транспортного происшествия со стороны Ледового дворца в сторону улицы Петруся Бровки на велосипеде проезжала девушка, которая могла видеть сам момент наезда, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Автомобиль, на котором был соверен наезд

Велосипедистке на вид 30-35 лет, она худощавого телосложения, волосы светлые, ехала на велосипеде марки «Stels». В ходе расследования уголовного дела эксперты составили фоторобот этой девушки.

Следователи разыскивают очевидцев этого ДТП или узнают девушку, изображенную на фотороботе.

            
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