В Витебске ищут девушку, которая могла видеть смертельное ДТП. СК распространил ее фоторобот

Іван Дзедушкін • 20/9/23 20:00 • Здарэнні

В Витебске разыскивают велосипедистку, которая могла стать очевидцем смертельного ДТП возле телезавода «Витязь». Опубликован фоторобот.



Утром 14 октября 2022 года в одну из больниц областного центра доставили травмированного мужчину, который через некоторое время умер, несмотря на усилия медиков. В ходе проверки обстоятельств его травмирования выяснилось, что незадолго до этого на него был совершен наезд.

Позже следователям удастся установить, что между 6 и 7 часами утра пешехода сибл микроавтобус «Volkswagen Caravelle», выезжавший с неохраняемой автостоянки у телезавода ОАО «Витязь».

По словам очевидца, в момент дорожно-транспортного происшествия со стороны Ледового дворца в сторону улицы Петруся Бровки на велосипеде проезжала девушка, которая могла видеть сам момент наезда, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Велосипедистке на вид 30-35 лет, она худощавого телосложения, волосы светлые, ехала на велосипеде марки «Stels». В ходе расследования уголовного дела эксперты составили фоторобот этой девушки.

Следователи разыскивают очевидцев этого ДТП или узнают девушку, изображенную на фотороботе.