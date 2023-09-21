Чиновницу из Сенно, заправлявшую авто своего сожителя колхозной соляркой, не посадили

Ігар Арцюх • 21/9/23 13:43 • Палітыка

Бывшая начальница Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды брала мзду с колхозов бензином и соляркой, за то, что закрывала глаза на нарушения природоохранного законодательства.



Как сообщалось «ННВ», коррупционные преступления были выявлены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подразделением по борьбе с экономическими преступлениями региона. По версии БЭП, 40-летняя чиновница на системной основе получала взятки в виде дизельного топлива от должностных лиц сельскохозяйственных организаций района за не привлечение их к административной ответственности.

Суд установил, что обвиняемая, занимая должность начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в период с января 2022 года по апрель 2023 года, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в целях заправки автомобиля своего сожителя, служебного автомобиля, расчета за оказанные ей третьими лицами услуги в ее интересах, требовала и безвозмездно получила дизельное топливо и бензин в количестве не менее 567 литров на общую сумму не менее 1275 рублей 90 коппек рубля от должностных лиц и работников ряда предприятий Сенненского района.

Этими действиями, по мнению суда, женщина причинила существенный вред государственным интересам, выразившийся в дискредитации и подрыве авторитета и престижа органа государственной власти, дискредитации государственной службы и занимаемой должности, а также ущерб субъектам хозяйствования.

На суде бывшая чиновница утверждала, что брала топливо не из корыстной заинтересованности, использовала его для объезда с проверками соблюдения природоохранного законодательства сельхозпредприятий Сенненского района, лесничеств и в других служебных целях.

В результате 18 сентября суд Сенненского района признал ее виновной в превышении власти и служебных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности. На основании части 2 статьи 426 УК женщину приговорили к лишению свободы на 2 года со штрафом в 11 100 рублейи лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий и выполнением функций представителя власти, на 2 года 6 месяцев.

При этом, однако постановлено отсрочить исполнение основного наказания в виде лишения свободы на срок 2 года, сообщает пресс-служба областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Согласно данным сайтов государственных органов и районной газеты, в указанный в материалах дела период должность начальника Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды занимала Марина Новакович.