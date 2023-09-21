В эту субботу в Витебске пройдет городская ярмарка
23 сентября в Витебске запланирована осенняя ярмарка. Узнали, где будет торговля.
Торговые ряды установят на участке улицы Ленина напортив ратуши от моста 1000-летия до
кафе «Аврора». Ярмарка откроется в 9:00 и завершит работу в 14:00.
Витебляне и гости города смогут приобрести плодоовощную продукцию, саженцы, а также продовольственные и непродовольственные товары, сообщает сайт горисполкома.
Кроме центра Витебска в субботу ярмарочный торг будет идти и на Пролетарской площади в Железнодорожном районе областного центра.