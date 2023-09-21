В эту субботу в Витебске пройдет городская ярмарка

ННВ • 21/9/23 20:10 • Падзеі

23 сентября в Витебске запланирована осенняя ярмарка. Узнали, где будет торговля.



Торговые ряды установят на участке улицы Ленина напортив ратуши от моста 1000-летия до

кафе «Аврора». Ярмарка откроется в 9:00 и завершит работу в 14:00.

Витебляне и гости города смогут приобрести плодоовощную продукцию, саженцы, а также продовольственные и непродовольственные товары, сообщает сайт горисполкома.

Кроме центра Витебска в субботу ярмарочный торг будет идти и на Пролетарской площади в Железнодорожном районе областного центра.