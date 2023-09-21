В Верхнедвинском районе поезд насмерть сбил мужчину

ННВ • 21/9/23 16:16 • Здарэнні

В минувшие выходные поздним вечером в Верхнедвинском районе на железной дороге был смертельно травмирован поездом человек, который шел по железнодорожным путям.



Заметивший мужчину машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Следственно-оперативная группа, в состав которой вошли специалисты Миорского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, провела осмотр участка местности на железнодорожных путях и тела погибшего. На месте установить личность не удалось, поскольку документов при мужчине не оказалось.

После осмотра тела погибшего, фотографии ладонных поверхностей были оперативно направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. В результате проверки установлено, что погибшим является 38-летний местный житель, сообщает главный специалист УКСД управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.

По факту гибели человека на железной дороге Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.