Трех иностранных студенток ВГУ спасли при пожаре в многоэтажке на Московском проспекте в Витебске. Видео

Зоя Машэка • 22/9/23 11:49 • Здарэнні

В Витебске спасателям пришлось эвакуировать трех девушке из-за пожара в соседней квартире.



Вечером 21 марта произошел пожар в одной из квартир на шестом этаже восьмиэтажного дома на Московском проспекте.

Приехавшие на вызов пожарные обнаружили у подъезда толпу жильцов, которые самостоятельно покинули квартиры почувствовав запах дыма и гари. Они рассказали спасателям, что в горящей квартире могут находиться 4 человека.

Однако в квартире, где произошел пожар, никого не оказалось, а вот в соседней находились 3 девушки-иностранки — студентки первого курса Витебского государственного университета. Двух 22-летних и одну 21-летнюю девушек с помощью кислородных масок вывели на свежий воздух, внизу у дома уже дежурили медики спасательного отряда и городской скорой.

52-летний хозяин горевшей квартиры живет один. Со слов соседей мужчина злоупотреблял спиртными напитками, курил. Состоит на учете в РОВД, как лицо, ведущее асоциальный образ жизни.

В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. По основной версии квартира могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.