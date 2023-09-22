В Чашниках пропала 22-летняя девушка, ее не могут найти две недели
В Чашниках разыскивают 22-летнюю Анну Карпович, о которой ничего не известно с 5 сентября.
В этот день девушка ушла из дому на Садовой улице в райцентре и пропала.
В момент исчезновения была одета в белую майку с рисунком, розовые бриджи, белые кроссовки. Она примерно 160 сантиметров ростом, худощавого телосложения, волосы русые.
Особые приметы: на левом предплечье есть татуировка в виде латинских букв.
Всех, кто владеет информацией об Анне Карпович, просят сообщить: ПСО «Ангел» Витебск +375(33)900-7771.