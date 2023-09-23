Гостиницу «Витебск» собираются реконструировать и расширить автостоянку рядом
УКС города Витебска информирует жителей города о планируемой реконструкции гостиницы «Витебск».
Планируется провести реконструкцию существующего здания гостиницы «Витебск» с инженерными сетями, находящуюся в охранной зоне историко-культурной ценности «Исторический центр города Витебск» и границах водоохранной зоны.
Проектными решениями по реконструкции здания гостиницы на Замковой улице предусматривается:
- перепланировка помещений подвала, 1, 2, 3, 4-12 (неясно, что за цифры: номера помещений или этажей — прим. ред.);
- пристройка панорамного лифта;
- устройство смотровой площадки с комплексом отделочных работ;
- устройство инженерных сетей;
- устройство автостоянок на 88 машиномест в целом по объекту (сейчас там 40 мест — прим. ред.);
- строительство очистных сооружений ливневого стока;
- благоустройство территории.
Отчет о воздействии на окружающую среду хозяйственной деятельности по реконструкции уже должен быть готов. Его общественные обсуждения планируется провести с 29 сентября по 29 октября.
Сейчас управление капитального строительства города Витебска проводит закупки услуг по откопке шурфов внутри здания и на прилегающей территории для обследования фундаментов гостиницы «Витебск» ориентировочной стоимостью 8650 и 10 350 рублей соответственно. Эти работы должны быть завершены до 31 октября.