Гостиницу «Витебск» собираются реконструировать и расширить автостоянку рядом

Сяржук Серабро • 23/9/23 13:34 • Турызм

УКС города Витебска информирует жителей города о планируемой реконструкции гостиницы «Витебск».



Планируется провести реконструкцию существующего здания гостиницы «Витебск» с инженерными сетями, находящуюся в охранной зоне историко-культурной ценности «Исторический центр города Витебск» и границах водоохранной зоны.

Проектными решениями по реконструкции здания гостиницы на Замковой улице предусматривается:

перепланировка помещений подвала, 1, 2, 3, 4-12 (неясно, что за цифры: номера помещений или этажей — прим. ред.);

пристройка панорамного лифта ;

; устройство смотровой площадки с комплексом отделочных работ;

устройство инженерных сетей;

устройство автостоянок на 88 машиномест в целом по объекту (сейчас там 40 мест — прим. ред.);

(сейчас там 40 мест — прим. ред.); строительство очистных сооружений ливневого стока;

благоустройство территории.

Отчет о воздействии на окружающую среду хозяйственной деятельности по реконструкции уже должен быть готов. Его общественные обсуждения планируется провести с 29 сентября по 29 октября.

Сейчас управление капитального строительства города Витебска проводит закупки услуг по откопке шурфов внутри здания и на прилегающей территории для обследования фундаментов гостиницы «Витебск» ориентировочной стоимостью 8650 и 10 350 рублей соответственно. Эти работы должны быть завершены до 31 октября.