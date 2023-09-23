Ночь в осеннем лесу провел заблудившийся мужчина в Глубокском районе, его не могли найти 15 человек

Зоя Машэка • 23/9/23 14:51 • Турызм

Заблудившегося 22 сентября в лесу между деревнями Большие Давыдки и Липово Глубокского района мужчину удалось найти только утром следующего дня.



Он потерялся в лесу в пятницу и в 16:30 сам набрал спасателей. На его поиски отправились 15человек: спасатели, милиция работники лесного хозяйства.

Поисковая операция шла всю ночь, связь с потерявшимся мужчиной поддерживалась по телефону. В начале поисков спасатели уточняли у мужчины приблизительные ориентиры для поиска. Звуки сирены, подаваемые из пожарной машины, мужчина не слышал.

Уже ранним утром мужчина вышел на связь со спасателями и сообщил, что он вышел на какую-то просеку и у него садиться мобильный телефон. Его попросили оставаться на месте и не двигаться.

Несколько групп начали прочесывать просеки. На одной из них через три километра удалось найти заблудившегося мужчину, который услышал, как его зовут в мегафон.

Как выяснилось позже, 50-летний мужчина отправился в лес за ягодами, однако не смог сориентироваться и заблудился, сообщается пресс-службой МЧС.