В Витебске парень и девушка на мотоцикле столкнулись с легковушкой, они в больнице. Видео

Іван Дзедушкін • 23/9/23 23:59 • Здарэнні

23 сентября в Витебске на Московском проспекте мотоцикл, на котором ехали молодые парень и девушка, столкнулся легковым автомобилем.



ДТП произошло около 22:00 в районе дома №15. По предварительной информации ГАИ, 40-летний водитель автомобиля «Renault Logan» при развороте, не занял крайнего левого положения на проезжей части и при перестроении в соседнюю полосу не уступил дорогу мотоциклу «Honda», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

28-летний байкер и его водитель байка и его 27-летняя пассажирка получили травмы и их пришлось госпитализировать. По факту этого ДТП проводится проверка.

Отметим, что ночной Московский проспект — излюбленное место «покатушек» витебских байкеров. Напомним, что в 2015 году на Московском проспекте мотоциклист на «YAMAHA YZF-R1» врезался в двух пешеходов, все трое погибли на месте.