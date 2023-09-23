Витеблянин получает пятое высшее образование — и, возможно, на этом не остановится

Таццяна Мацьвеева • 23/9/23 7:02 • Грамадства

С работы — на учебу. С учебы — на работу. Домой, спать — и завтра снова на работу. В таком режиме живет витеблянин Виктор Корнеев, который получает пятое (!) высшее образование. Он — тренер-преподаватель в секции карате ДЮСШ «Доломит». И в 39 лет имеет четыре диплома: ветврача, экономиста и менеджера, психолога, преподавателя физкультуры. А сейчас учится на курсах переподготовки, чтобы получить «корочки» тренера по карате. Хотя работает им уже много лет. Мы поговорили с Виктором, зачем ему нужна «пачка дипломов» и каково это — быть «вечным студентом». .

С Дальнего Востока в Беларусь — «за лучшей жизнью»

— Виктор, а кем вы мечтали стать в детстве? И исполнилась ли мечта?

— Мое детство прошло на Дальнем Востоке, в поселке Солнечный Хабаровского края. Там живут горняки, они добывают олово. Детство пришлось как раз на 1990-е. С мечтами тогда было сложно, я, как и многие, плыл по течению. В конце 1990-х в тех краях стало совсем трудно: рухнул горно-обогатительный комбинат, на котором держался 20-тысячный поселок. Большая часть населения работала там. И моя семья переехала в Беларусь, за лучшей жизнью. Поселились в деревне в Россонском районе.

Виктор окончил сельскую школу и поступил в ветеринарную академию в Витебск. На старших курсах параллельно учился на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров. В итоге получил два диплома: ветврача, а также экономиста и менеджера в АПК.

По распределению отработал два года ветврачом в райагросервисе в Сенно. Затем еще год — ординатором-ветврачом в клинике на акушерской кафедре ветакадемии.

На этом работа с животными закончилась. Началась, как говорит Виктор, «эпопея тренерства».

Карате помогло получить две специальности. И поступить на третью

У Виктора Корнеева — черный пояс по карате. Начал заниматься им на первом курсе.

— Я поздно пришел в этот спорт. Но у меня был хороший тренер — Николай Алексеевич Нефедов. В Витебске — он легенда. У него занимались и студенты ветакадемии, и преподаватели, и горожане. Это был своего рода клуб, где мы тренировались, а потом пили чай, общались. Было очень интересно! Николай Алексеевич мог погрузить в мир карате любого. Поэтому я не бросил тренировки и после учебы. Когда работал в райагросервисе в Сенно, набрал детей в секцию карате и впервые попробовал себя как тренер.

Постепенно спорт затягивал Корнеева все больше и больше. Он стал тренером в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи.

— Но, чтобы там работать, нужно было образование, связанное с педагогикой. И я получил диплом психолога, преподавателя психологии. Учиться было интересно: у нас были практические занятия, мы ходили в центр психологической помощи.

Однако работать по специальности не стал: у психологов маленькие зарплаты и много бумажной работы. Получил третий диплом, чтобы закрепиться в образовании и продолжать тренировать детей.

Следующая специальность Виктора — преподаватель физкультуры. К этому времени он уже работал в ДЮСШ «Доломит». Но и четырех дипломов оказалось мало, шутит мужчина.

— Года два назад вышло постановление, что в спортшколе может работать человек только с тренерским образованием. И я понял: нужно получать новую специальность.

«Иногда пропускаю занятия, но сессии «закрываю» всегда»

И на психолога, и на учителя физкультуры Виктор Корнеев учился в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров в Витебском государственном университете. Сейчас там же получает специальность тренера по карате. Все переподготовки — на «заочке», по два года.

— Преподаватели уже хорошо меня знают. И знают, что со мной никогда проблем не было. Я регулярно прихожу на занятия. Иногда, конечно, пропускаю, но сессии «закрываю» всегда. Сейчас в моей группе 10 человек. Некоторые еще ни разу не появлялись на лекциях. Но я их не критикую: люди уже много лет работают тренерами. И вот чему их можно учить? Тут уместен пример Александра Карелина, легендарного российского борца. Будучи олимпийским чемпионом, он поступил учиться на тренера в Академию физкультуры. Можно представить, с каким уважением на него смотрели преподаватели.

Режим дня у Виктора такой, что скучать точно некогда.

— Утром — тренировка в спортшколе. Потом, с 13.30 — учеба. С лекций еду на вечерние тренировки. После работы — домой. До 10-11 вечера поделал какие-то дела — и спать. И так — каждый день уже лет десять. Выходные тоже нередко заняты: ездим с детьми на соревнования. Летом, когда учебы нет, я более свободен. Можно съездить и на море.

На работе у Виктора — минимум три тренировки с детьми в день. А это значит: три разминки, три заминки и много-много движения в процессе. При этом Виктор тренируется и сам.

— Стараюсь нагружать мышцы через день. Если ты занимаешься спортом, нельзя останавливаться. Иначе тут же будет откат. В этом и заключается сложность — устоять на этих рельсах. Как только сойдешь — всё, сразу «посыплешься»: и в здоровье, и в спортивных результатах.

«Учеба — как аттракцион в серых буднях»

— А каково это — быть «вечным студентом»? Не устали? И как к этому относится ваша семья?

— Каждый раз, когда начинается сессия, я немножко отвлекаюсь от обыденной жизни. Послушаю лекции, что-то почитаю — это как аттракцион такой, что ли. Ну как еще мне проводить время? В ночные клубы я не хожу: работа и спортивный режим. С женой мы единомышленники. Мы с ней познакомились на моей предпоследней переподготовке. Жена — руководитель физического воспитания в детском саду. И тоже постоянно повышает свою квалификацию.

В последние годы в свое образование Виктор вложил около 7 тысяч рублей.

— Моя нынешняя учеба стоит 1600 рублей за 20 месяцев. Эта сумма делится на несколько платежей. В месяц получается 80 рублей. Кто-то на сигареты или пиво больше тратит. Но у него деньги на ветер, а у меня — в хорошее дело.

«Девчонок в карате больше, чем мальчишек на танцах»

С детьми, говорит Виктор, ему очень интересно.

— Карате — молодой вид спорта: сюда надо приходить в 6-7 лет. В 12-13 — уже поздно. В нашей секции ребенок вливается в коллектив, учится общению, привыкает к дисциплине. Карате отрывает от компьютерных игр. Дети участвуют в соревнованиях, получают спортивные разряды. А это очень мотивирует! К слову, ребята, которые показывают высокие результаты, занимаются у нас бесплатно. Но мы проводим не только тренировки. У нас есть спортивный лагерь, и мы ездим на экскурсии, ходим в музеи, кино, стараемся развивать детей всесторонне.

Некоторые бывшие воспитанники Виктора приводят к нему в секцию своих детей.

— Представляете, до чего дожил! Уже второе поколение каратистов воспитываю! И всегда радуюсь, если мои ученики не бросают спорт и во взрослой жизни. У меня занимался один толковый парень. Потом уехал в Германию, показал там мастерство — и вот будет участвовать в первенстве страны. Это, конечно, уровень! Он говорит, что именно спорт помогает ему социализироваться в чужой стране.

Второй тренер в секции — Владимир Ляксо. Виктор Корнеев отмечает, что тесно с ним сотрудничает и много чего берет от него для своих тренировок.

В секции занимаются и девочки. Одна из них — воспитанница Владимира Ляксо Александра Прохорова, или Шурочка, как ее здесь называют. Она приходит на тренировки с мамой Людмилой. Причем мама не стоит в дверях, ожидая, когда у дочки закончится тренировка, а надевает кимоно и учится делать стойки, удары, броски и т.д.

— Девчонки ведь тоже любят подраться. Но в школе им не разрешают этого делать, а на тренировке это безопасно и цивилизованно. И у нас такой спорт, где не бьют по голове. Поэтому девчонок в карате больше, чем мальчишек на танцах.

День расписан по минутам. Но в него вписана еще и автошкола

Параллельно Виктор учится еще и в автошколе — на категории D и С.

— А зачем вам водить грузовики и автобусы?

— Увидел рекламу: если обучаешься на категорию D, С получаешь в подарок. Я подумал: пусть будет. Бывают ситуации, когда есть автобус — но нет водителя с такими правами. А детей, к примеру, нужно везти на соревнования. Вот добавлю в удостоверение новые категории — и смогу это делать сам.

Не факт, что «корочки» тренера станут у Виктора последними:

— Если завтра мне позвонят и скажут: надо учиться в медицинском, придется поступать, — смеется мужчина. — Может быть, я бы и хотел еще чем-то заниматься, чтобы взгляд не замыливался на одном спорте. Но еще не придумал, чем. Однако в ближайшие два года мне точно есть куда тратить время и силы. День расписан по минутам.