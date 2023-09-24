Компания молодежи на «BMW» врезалась в дерево в Витебске. Три человека в больнице

ННВ • 24/9/23 15:29 • Здарэнні

В ночь с 23 на 24 сентября в результате ДТП в Витебске пострадали три молодых человека, ехавших на легковушке.



По информации ГАИ, 27-летний витеблянин, управлявший легковым автомобилем «BMW», при выборе скорости движения не учел особенности транспортного средства и дорожные условия, вследствие чего на пересечении улиц Базовая и Шумилинская не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковушки, а также его 24-х и 25-тилетний пассажиры.

С травмами молодых людей доставили в больницу и госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.