Пытался распилить снаряд «болгаркой» — в результате взрыва под Витебском пенсионер получил травмы

• 24/9/23 15:11 • Здарэнні

24 сентября в Витебском районе 69-летний пенсионер подорвался на артиллерийском снаряде, когда пытался распилить его УШМ.
УШМ, угловая шлифовальная машинка, «болгарка», зачистка. Иллюстративное фото pixabay.com

По предварительным данным СК, сегодняшним утром сельчанин нашел снаряд времен Второй мировой войны и решил распилить его. Мужчина зажал боеприпас в тисках и стал разрезать «болгаркой».

В результате произошел взрыв, нанесший сочетанную травму руки пенсионеру. Его доставили в больницу, где в настоящее время проводится операция.

Прямо сейчас следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области работают на месте происшествия. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В хозяйственных постройках и во дворе пострадавшего обнаружены снаряды и гильзы.

Остатки снаряда

По данному факту Витебским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

            
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