Пытался распилить снаряд «болгаркой» — в результате взрыва под Витебском пенсионер получил травмы
24 сентября в Витебском районе 69-летний пенсионер подорвался на артиллерийском снаряде, когда пытался распилить его УШМ.
По предварительным данным СК, сегодняшним утром сельчанин нашел снаряд времен Второй мировой войны и решил распилить его. Мужчина зажал боеприпас в тисках и стал разрезать «болгаркой».
В результате произошел взрыв, нанесший сочетанную травму руки пенсионеру. Его доставили в больницу, где в настоящее время проводится операция.
Прямо сейчас следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области работают на месте происшествия. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В хозяйственных постройках и во дворе пострадавшего обнаружены снаряды и гильзы.
По данному факту Витебским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.