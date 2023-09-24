Пытался распилить снаряд «болгаркой» — в результате взрыва под Витебском пенсионер получил травмы

Іван Дзедушкін • 24/9/23 15:11 • Здарэнні

24 сентября в Витебском районе 69-летний пенсионер подорвался на артиллерийском снаряде, когда пытался распилить его УШМ.



По предварительным данным СК, сегодняшним утром сельчанин нашел снаряд времен Второй мировой войны и решил распилить его. Мужчина зажал боеприпас в тисках и стал разрезать «болгаркой».

В результате произошел взрыв, нанесший сочетанную травму руки пенсионеру. Его доставили в больницу, где в настоящее время проводится операция.

Прямо сейчас следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области работают на месте происшествия. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В хозяйственных постройках и во дворе пострадавшего обнаружены снаряды и гильзы.

По данному факту Витебским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.