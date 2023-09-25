Лукашенко сменил мэра Витебска, а вице-мэра Новополоцка отправил руководить Миорщиной

Сяржук Серабро • 25/9/23 15:27 • Палітыка

Новым руководителем Витебского городского исполнительного комитета Александр Лукашенко назначил Геннадия Сабынича, также он перетряхнул ряд других должностей в вертикали власти региона.



Геннадий Сабынич руководил Витебским районом, должно мэра Витебска ему пророчили еще в начале 2021 года, когда сняли Вадима Зарянкина, возглавлявшего областной центр всего год.

Однако тогда кресло градоначальника досталось одному из глав районных администраций — Николаю Орлову. Впрочем, он продержался в нем ненамного больше предшественника — два года. Не сравнить с мэрами-долгожителями, вроде Николайкина или Дроздова.

Витебску, наконец, повезло заполучить в мэры агрария. Господин Сабынич, который в этом году отпраздновал 50-летний юбилей, уроженец деревни Шуневцы Глубокского района и выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии — специальность «Механизация сельского хозяйства». Надеемся, что человек, долгое время связанный с земледелием, будет больше уделять внимания озеленению города, которое, скажем прямо, при его предшественниках захирело.

Карьеру Геннадий Сабынич начал с должности инженера по укомплектованию техники колхоза «Парижская коммуна» в 1995 году в Глубокском районе, затем был заведующим мастерскими, потом с 1997 года — главным инженером колхоза имени Чапаева в том же районе, в 2001 году возглавил КУСХП «Лукомль» в Чашницком районе.

С земли в кресло чиновника Сабынич перешел в 2006 году, став первым заместителем председателя Сенненского райисполкома. А через год окончил Академию управления. С 2012 года являлся заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, курировал вопросы механизации и сельскохозяйственной переработки. Витебский районе Геннадий Сабынич возглавил в декабре 2015 года.

Кроме того, Лукашенко назначил нового заместителя губернатора по вопросам строительства и ЖКХ — им стал Алексей Героев, возглавлявший комитет по архитектуре и строительству, а также управляющего делами облисполкома —бывшего предрика Миорского района Игоря Кузнецова.

Руководить Миорщиной вместо Кузнецова, ушедшего на повышение, отправили заместитель председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета Евгения Семенычева, ставшего вице-мэром Нефтеграда в 2019 году.

Также назначен новый председатель Сенненского райисполкома, им стал директор известного сельхозпредприятия ОАО «Маяк Высокое» Оршанского района Олег Макаревич.