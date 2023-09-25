Таксиста, врезавшегося весной в столб на проспекте Строителей, заключили под стражу — у его пассажирок обезображены лица

Іван Дзедушкін • 25/9/23 16:31 • Здароўе

Заключен под стражу пьяный водитель такси, который весной в Витебске в резался в столб, его пассажирки получили обезображивающие травмы лица.



Напомним, что ночью 27 мая на проспекте Строителей в районе остановки общественного транспорта напротив бывшего кинотеатра «Бригантина» автомобиль такси в ливрее сервиса «Maxim» врезался в световую опору.

Как позже выяснится, тем вечером компания отдыхала в одной из квартир в Витебске. В разгар вечеринки 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль легковушки, пассажирками с ним поехали 31-летняя и 36-летняя женщины. В июле Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.

Согласно результатам медицинских исследований, в крови водителя обнаружили этиловый спирт в концентрации 2,58 промилле.

В результате ДТП двум пассажиркам «Renault Logan» были причинены тяжкие телесные повреждения по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица.

В результате действия водителя квалифицировали по части 4 статьи 317 УК.

Прокурор санкционировал заключение его под стражу с учетом общественной опасности содеянного и тяжести наступивших последствий, а также исходя из личности обвиняемого, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.