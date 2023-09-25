Три женщины заблудились под Витебском собирая грибы. Видео

Зоя Машэка • 25/9/23 16:04 • Турызм

В воскресенье под Витебском заблудились три женщины, которые пошли по грибы.



Как выяснилось, в лес неподалеку от деревни Савченки в восемь часов утра отправились 68-летння пенсионерка с 48-летней дочерью и их 71-летняя знакомая. Женщины набрали полные ведра грибов, но заблудились.

В 15:30, поняв, что самостоятельно им не выбраться, женщины позвонили в МЧС. Спасателям по телефону они обрисовали место, в котором находятся.

Пожарные стали прочесывать массив, иногда включая мегафон. Через некоторое время они обнаружили заблудившихся.

Спасатели не только вывели грибниц из леса, но и вынесли тяжелые ведра с добычей. Все три женщины были в нормально состоянии, помощь медиков им не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.