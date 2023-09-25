В Витебске сбили пожилого велосипедиста, ГАИ ищет очевидцев ДТП
Утром 25 сентября на пешеходном переходе в Витебске сбили пожилого велосипедиста.
ДТП произошло на Московском проспекте в районе дома 33. Водитель автомобиля «Hyundai» при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 62-летнего велосипедиста.
В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина с травмами был госпитализирован в больницу, сообщается ГАИ.
Госавтоинспекция разыскивает очевидцев наезда на велосипедиста.