В Витебске сбили пожилого велосипедиста, ГАИ ищет очевидцев ДТП

• 25/9/23 22:18 • Здарэнні

Утром 25 сентября на пешеходном переходе в Витебске сбили пожилого велосипедиста.
В Витебске сбили пожилого велосипедиста, ГАИ ищет очевидцев ДТП

ДТП произошло на Московском проспекте в районе дома 33. Водитель автомобиля «Hyundai» при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 62-летнего велосипедиста.

В Витебске сбили пожилого велосипедиста, ГАИ ищет очевидцев ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина с травмами был госпитализирован в больницу, сообщается ГАИ.

В Витебске сбили пожилого велосипедиста, ГАИ ищет очевидцев ДТП

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев наезда на велосипедиста.

            
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