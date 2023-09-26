Почти 300 тыс. руб. потратят в Оршанском районе на приобретение служебных легковых автомобилей
Тендер на закупку служебного легкового автотранспорта объявлен Оршанским районным межотраслевым центром для обеспечения деятельности бюджетных организаций.
В формате закупки из одного источника приобретается шесть легковых автомобилей стоимостью 49 200 рублей каждый, а вместе — 295 200 рублей.
Согласно техническому заданию, покупают седаны с механической коробкой переключения передач и полуторалитровым двигателем.
Судя по тому, кто будет рассчитываться за автомобили, легковушки приобретаются для председателей сельисполкомов: Андреевщинского, Боздовского, Заболотского, Задровьевского, Ореховского и Смольянского.
Новые автомобили заказчику должны поставить до начала октября.