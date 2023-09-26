Под Новополоцком в лесу пропал человек, его пока не нашли

Зоя Машэка • 26/9/23 13:44 • Турызм

В лесу возле Новополоцка пропал 74-летний пенсионер, его ищут вторые сутки.



Сообщение о заблудившемся человеке спасатели получили 25 сентября в 18:55. Престарелый мужчина пропал в лесу возле садового товарищества «Нефтяник-1» в Новополоцке.

В поисковой операции были задействованы 4 единицы техники и 18 человек, из них 3 единицы техники и 16 работников МЧС. В понедельник заблудившегося пенсионера найти не удалось.

Сегодня поиски должны быть продолжены, сообщается пресс-службой МЧС.