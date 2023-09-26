Под Новополоцком в лесу пропал человек, его пока не нашли

• 26/9/23 13:44 • Турызм

В лесу возле Новополоцка пропал 74-летний пенсионер, его ищут вторые сутки.
Милиция с собаками ищет заблудившегося человека. Иллюстративное фото bymedia.net

Сообщение о заблудившемся человеке спасатели получили 25 сентября в 18:55. Престарелый мужчина пропал в лесу возле садового товарищества «Нефтяник-1» в Новополоцке.

В поисковой операции были задействованы 4 единицы техники и 18 человек, из них 3 единицы техники и 16 работников МЧС. В понедельник заблудившегося пенсионера найти не удалось.

Сегодня поиски должны быть продолжены, сообщается пресс-службой МЧС.

            
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ