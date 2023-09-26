Уроженец Донецка насиловал своих дочерей в Бешенковичском районе. Ему грозит 15 лет лишения свободы

Іван Дзедушкін • 26/9/23 22:55 • Крымінал

Уголовные дела по двум статьям о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних возбуждено в отношении уроженца Донецка, переехавшего в Бешенковичский район.



Мужчина насиловал своих несовершеннолетних дочерей, в его отношении возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 166 УК (изнасилование заведомо малолетней) и части 3 статьи 167 УК (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, совершенные в отношении заведомо малолетней), сообщает районная газета «Зара».

Речь, скорее всего, идет многодетной семье из Донецка, переехавшей в один из агрогородков Бешенковичского района во время событий 2014 года на Донбасе.

Санкции обеих статей за подобные преступления против половой неприкосновенности детей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.