В Витебске начали производство супербыстрых зарядок для электромобилей

ННВ • 26/9/23 14:29 • Эканоміка

Серийное производство супербыстрых зарядных станций для электромобилей началось в Витебске на заводе ОАО «Витязь».



В ближайшее время первая партия из 6 станций модели ЕС 402-35 мощностью 350 кВт с системой жидкостного охлаждения должна быть поставлена национальному оператору зарядной инфраструктуры ПО «Белоруснефть», пишет городская газета «Витьбичи».

По информации издания, эти станции предназначены для зарядки различного электротранспорта — легковые автомобили, электробусы, грузовые электромобили. К терминалу можно подключить два устройства сразу, правда, при этом мощность будет делиться пополам — по 175 кВт на потребителя.

Первый образец зарядной станции для электромобилей на «Витязе» был разработан в далеком 2016 году. В 2018 году завод приобретал оборудование для организации производства таких станций.