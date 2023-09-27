Более 6 млн. руб. потратит Оршанский инструментальный завод на организацию производства метчиков

Сяржук Серабро • 27/9/23 22:32 • Эканоміка

В Орше решили наладить производство метчиков, ОАО «ОИЗ» приобретает высокотехнологичную линии станков для этого.



Открытое акционерное общество «Оршанский инструментальный завод» проводит запрос ценовых предложений на поставку высокотехнологичной линии станков по изготовлению метчиков с контрольно-измерительным оборудованием, а также оснасткой, режущим и вспомогательным инструментом на один год работы.

Согласно техническому заданию, эта линия будет состоять из 11 станков и измерительной машины. Судя по моделям станков для изготовления метчиков, Оршанский инструментальный завод нацелен на продукцию китайского производителя «Beiping Machine （Zhejiang） Co., Ltd.».

В техническом задании указана ориентировочная стоимость этой линии — 6 300 000 рублей. При этом в самом тендере сумма несколько меньше — ровно 6 000 000 рублей.

Поставить новое оборудование на ОАО «ОИЗ» должны до 20 июня 2024 года. Финансируется закупка за счет собственных средств.

В конце 2018 года акции ОАО «ОИЗ» распоряжением Лукашенко были переданы в собственность ОАО «МТЗ». В начале 2019 года заводе вошел в холдинг «МТЗ-ХОЛДИНГ».