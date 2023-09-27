Четверо нелегалов пять суток блуждали в осеннем лесу в Верхнедвинском районе

Зоя Машэка • 27/9/23 13:54 • Здароўе

Спасатели, обнаружив 26 сентября группу заблудившихся в лесу в Верхнединском районе, с удивлением узнали, что это не грибники, а иностранцы.



Четыре человека заблудились в лесном массиве вблизи деревни Липовки, которая находится в 800 метрах от белорусско-латвийской границы.

Когда заблудившихся нашли, то выяснилось, что это иностранцы и они они блуждают в осеннем белорусском лесу уже пять дней.

Спасатели встретили иностранцев вечером вторника. Их передали сотрудникам погранотряда «для дальнейшего обследования в учреждении здравоохранения», сообщается пресс-службой МЧС.

В ночь с понедельника на вторник — последнюю, которую иностранцы выдержали в лесу — температура атмосферного воздуха в Верхнедвинском районе опускалась до +2,6 °C.