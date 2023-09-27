Под Витебском «черные копатели» сложили возле газопровода найденные боеприпасы времен Второй мировой войны

Іван Дзедушкін • 27/9/23 15:53 • Здарэнні

«Сброс» найденных «черными копателями» боеприпасов под Витебском обнаружил обходчик газопровода.



18 сентября слесарь по обходу наружных газопровод, при обходе в агрогородке Копти обследуя контрольные проводники в нежилой деревне Лобаны нашел горку снарядов.

Не приближаясь к боеприпасам, мужчина сообщил о взрывоопасной находке своему руководству. Вскоре на место обнаружения снарядов приехали сотрудники РОВД и сапёрно-пиротехническая группа войсковой части 5524.

Как выяснили саперы, неподалеку от газопровода были сложены кучкой 10 артиллерийских снарядов различных калибров, 5 миномётных мин калибра 82 миллиметра, граната «Ф-1», две гранаты «РГ-42», три немецкие гранаты «M24», запал гранаты и 147 капсюль-детонаторов, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.