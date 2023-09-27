Под Витебском «черные копатели» сложили возле газопровода найденные боеприпасы времен Второй мировой войны
«Сброс» найденных «черными копателями» боеприпасов под Витебском обнаружил обходчик газопровода.
18 сентября слесарь по обходу наружных газопровод, при обходе в агрогородке Копти обследуя контрольные проводники в нежилой деревне Лобаны нашел горку снарядов.
Не приближаясь к боеприпасам, мужчина сообщил о взрывоопасной находке своему руководству. Вскоре на место обнаружения снарядов приехали сотрудники РОВД и сапёрно-пиротехническая группа войсковой части 5524.
Как выяснили саперы, неподалеку от газопровода были сложены кучкой 10 артиллерийских снарядов различных калибров, 5 миномётных мин калибра 82 миллиметра, граната «Ф-1», две гранаты «РГ-42», три немецкие гранаты «M24», запал гранаты и 147 капсюль-детонаторов, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.