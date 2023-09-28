Партизанский край — местные дороги Витебщины заросли кустарниками вплоть до дорожного полотна

Ігар Арцюх • 28/9/23 15:28 • Экалогія

Из-за длительного отсутствия ухода в полосах отвода местных автомобильных дорог Витебской области они фактически заросли древесно-кустарниковой растительностью — КГК.



Проверяющие подсчитали, что заросли кустарником полосы отвода 2238 автомобильных дорог (58,8% от общего количества) на площади 6550,9 га (35,3%), в ряде случаев фактически до дорожного полотна.

В Сенненском районе заросло 75,4% придорожных полос, Толочинском – 75%, Шумилинском – 70,5%, Ушачском – 70%, Городокском – 55,2%, Витебском – 52,8%, Миорском – 50,4%, Докшицком – 44,7%, Полоцком – 37,9%, Верхнедвинском – 29,8%, Россонском – 26,6%, Браславском – 25,7%, Поставском – 20,9%.

При этом за 2022 год и половину 2023 года на территории Витебской области проведены работы по удалению древесно-кустарниковой растительности только на 548,5 га на 489 дорогах (22% от заросших).

В отдельных районах работа по удалению древесно-кустарниковой растительности вдоль дорог практически не проводилась.

В этой связи Комитетом области предложено КУП «Витебскоблдорстрой» совместно с облисполкомом принять меры по активизации работы по наведению порядка вдоль автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ведомства.